شاهد: الشرطة الأرجنتينية تحرق كمية كبيرة من الكوكايين صادرتها من السفارة الروسية في بوينس أيرس

أتلفت السلطات الأرجنتينية في العاصمة بوينس أيرس الثلاثاء نحو 389 كيلوغراما من الكوكايين تم ضبطها في مقر السفارة الروسية بحضور وزيرة الأمن الأرجنتينية، باتريشيا بولريتش والسفير الروسي دميتري فيوكستستوف.
المخدرات التي تم احتجازها في ديسمبر/كانون الأول 2016 بلغت قيمتها 80 مليون يورو وعثر عليها في 16 حقيبة كانت محفوظة في غرفة بداخل السفارة الروسية.
وجرت عملية إتلاف كميات الكوكايين في محرقة جثث بمقبرة لا تشاكاريتا ببوينس آيرس في الأرجنتين.
وفي عام 2016، أبلغ السفير الروسي السابق المسؤولين الأرجنتينيين بوجود 12 حقيبة سفر مخبّأة في ملحق بالسفارة، وقال إنها معبأة بالمخدرات.
وإثر ذلك، دخلت الشرطة الأرجنتينية الغرفة باستخدام مفتاح تابع للسفارة، واستبدلت الكوكايين بالطحين وقامت بمتابعة الحقائب عبر جهاز تعقب عن بعد وذلك بهدف القبض على المتورطين.
وتشتبه السلطات في تورط المدعو أندريه كوفالتشوك، الذي ألقي القبض عليه في ألمانيا وتم ترحيله إلى روسيا في يوليو/ تموز الماضي، فيما قالت وسائل إعلام روسية إن المتهمين الآخريْن هم فلاديمير كالميكوف وإشتمير خودجاموف وعلي أبيانوف الذي كان يعمل كحارس أمن في السفارة.
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