روسيا والولايات المتحدة تتوافقان على إعادة فتح قنوات الاتصال العسكرية والسياسية بين البلدين

التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، بمسؤولين روس من بينهم نيكولاي باتروشيف، مدير مجلس الأمن القومي الروسي في جنيف الخميس لمتابعة اشغال اجتماع القمة الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي في يوليو/تموز المنصرم.

وصرح بولتون بعد المحادثات أن قضية التدخل حالت دون صدور بيان ختامي مشترك من الجانبين، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي "أوضحت أننا لن نسمح بالتدخل في (انتخابات) 2018 وأننا مستعدون لاتخاذ الخطوات الضرورية لمنع ذلك".