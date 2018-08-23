روسيا والولايات المتحدة تتوافقان على إعادة فتح قنوات الاتصال العسكرية والسياسية بين البلدين

التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، بمسؤولين روس من بينهم نيكولاي باتروشيف، مدير مجلس الأمن القومي الروسي في جنيف الخميس لمتابعة اشغال اجتماع القمة الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي في يوليو/تموز المنصرم.
وصرح بولتون بعد المحادثات أن قضية التدخل حالت دون صدور بيان ختامي مشترك من الجانبين، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي "أوضحت أننا لن نسمح بالتدخل في (انتخابات) 2018 وأننا مستعدون لاتخاذ الخطوات الضرورية لمنع ذلك".
كما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشاطرنا رغبتنا بخروج القوات الإيرانية من سوريا، مشددا في نفس الوقت على أن واشنطن ملتزمة بموعد تطبيق العقوبات الجديدة على إيران.
كما أعلن بولتون أنه ناقش ونظيره الروسي موضوع مراقبة التسلّح، مؤكدا أنه تطرق مع الروس لموضوع إيران والعقوبات التي فُرضت عليها وسببها.
وقال بولتون "حققنا أنا ونظيري الروسي تقدماً في المواضيع التي ناقشناها".
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من جهتها نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نيكولاي باتروشيف قوله إنه ونظيره الأمريكي جون بولتون اتفقا بشكل عام على إعادة فتح قنوات اتصال بين وزراء الخارجية والدفاع في البلدين.
ونسبت الوكالة إلى باتروشيف قوله إنه جرى أيضا التوصل لاتفاق عام على مواصلة الاتصالات بين رئيسي أركان البلدين. وأضاف أنه دعا بولتون ومسؤولين أمريكيين لزيارة روسيا من أجل إجراء محادثات لكن لم يتحدد موعد لذلك.
وعقب المحادثات الثنائية، قام بولتون بإبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه حذر نظيره الروسي من التدخل في الانتخابات الأمريكية التي ستجرى في نوفمبر/ تشرين الثاني وقال أيضا إنها شملت بحث انسحاب مرحلي لإيران من سوريا.
وزار بولتون إسرائيل الأربعاء، في إطار جولته، والتقى هناك بمسؤولين إسرائيليين ومن المتوقع أيضا أن يزور أوكرانيا.