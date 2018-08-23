طرحت شركة كلاشينكوف الروسية روبوتًا عسكريا أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
الروبوت العسكري الروسي "إيغوريك" يثير السخرية على الإنترنت
الروبوت العسكري الروسي "إيغوريك" يثير السخرية على الإنترنت
الروبوت الذي لقب بـ "إيغوريك" أو"إيغور الصغير" عرض الاثنين في موسكو على هامش معرض "جيش 2018" من طرف الشركة التي كانت وراء تصنيع بندقية AK-47 الشهيرة التي بيعت أكثر من 100 مليون وحدة في جميع أنحاء العالم.
الروبوت الذي يبلغ طوله 3.96 أمتار ويزن 4.5 أطنان صمم خصيصا لتنفيذ مهام هندسية وعسكرية، وفقًا لما ذكرته كلاشنيكوف.
الروبوت إيغور الصغير الحاضر في المعرض لم يظهر قدراته العسكرية بعد لأن الشركة لم تشغله خلال المعرض.
وفي الوقت الذي تهيمن فيه الروبوتات على العالم في مجالات عدة إلا أن الروبوت الروسي العسكري أثار حملة من السخرية والاستهزاء على المواقع الاجتماعية الروسية.
وطلبت منصة Lentach الروسية من مستخدميها نشر صورا هزلية للروبوت العسكري، فيما تم تداول صورة مفبركة لزعيم المعارضة الروسية اليكسي نالالني في أحضان إيغوريك.
وبينما تتنافس الروبوتات لتصبح أصغر حجما وأكثر أناقة وذكاء، تسأل الروس لماذا صنعت كلاشينكوف آلة كبيرة وضخمة وغير قادرة على التحرك.
اقرأ المزيد على يورونيوز:
شاهد: روبوتات ترقص وتحلق وأخرى لصناعة أشهى أنواع العصائر
شاهد: روبوتان عملاقان لأشهر أبطال الرسوم المتحركة في هونغ كونغ
تعرف على الروبوت "شيتا" الأعمى القادر على أداء مهمات الإنقاذ الخطرة
وكتب أحد مستخدمي موقع فيسبوك "شخص ما يعطي " كلاشينكوف "رابط شركة " بوسطن ديناميكس"، في إشارة إلى الشركة الهندسية الأمريكية التي صنعت "الفهد"، الروبوت رباعي الأقدام الذي تتجاوز سرعته بطل السباقات يوسين بولت.
ونشر مستخدم آخر صورة لرجل مخمور على أربع، يشبه الفهد، وقال مازحا "أنتجت كلاشينكوف لأول مرة النسخة البشرية من الروبوت إيغوريك".