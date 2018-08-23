شاهد: اسبانيا ترحّل مهاجرين أفارقة إلى المغرب

ووضعت الشرطة الاسبانية المهاجرين في حافلات انطلقت بهم نحو الحدود المغربية بينما أبقت على قاصرين اثنين كانا ضمن المجموعة التي تمكنت من الدخول إلى الجيب الاسباني.

وحاول 118 شخصا الوصول إلى الأراضي الاسبانية يوم الأربعاء بعد أن ألقى بعضهم عبوات بلاستيكية بها مادة حمضية لعرقلة رجال الشرطة، وهو ما أدى إلى إصابة 7 عناصر من قوات الأمن بجروح طفيفة.

المتحدث باسم محافظة الشرطة في جيب سبتة أكد أنّ المهاجرين غير الشرعيين تسلقوا السياج الحدودي مع المغرب الذي يبلغ ارتفاعه ستة أمتار ومزود بأسلاك شائكة.

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وأظهرت لقطات بثتها "فارو تي في" المحلية رجال الشرطة وهم يرحلون المهاجرين غير الشرعيين، الذين بدا بعضهم مصابا بشكل واضح إثر عبور السياج.

وأوضح الحرس المدني في بيان أن أكثر من 300 شخص حاولوا عبور الحدود يوم الأربعاء، لكن قوات الأمن المغربية منعت عددا منهم من الوصول إلى الأراضي الاسبانية.

وأضاف البيان أنّ المهاجرين أقدموا على مهاجمة الحرس المدني لمنعهم من الاقتراب من المنطقة التي حدثت فيها محاولة الدخول.

وكتب رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز في تغريدة على موقع "تويتر": "كل دعمي لقوى الأمن التي تواجه بطريقة نموذجية تحدي الهجرة، خصوصا للعناصر الذين أصيبوا بجروح اليوم".

وتشكل سبتة مع جيب مليلة الاسباني الآخر، الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع افريقيا. وفي أواخر تموز-يوليو، دخل أكثر من 600 مهاجر المنطقة بالقوة ودارت مواجهات وصفتها قوات الامن بأنها بالغة العنف.

ومنذ بداية السنة، دخل حوالي 3800 مهاجر سبتة ومليلة كما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة. وهم يضافون إلى أكثر من 25 ألفا وصلوا عبر البحر إلى اسبانيا، وجعلوا من البلاد البوابة الاولى للهجرة غير الشرعية في أوروبا قبل ايطاليا واليونان.