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مصدر في الشرطة الفرنسية: مقتل شخص وإصابة اثنين بإصابات خطيرة في هجوم بسكين في ضاحية بباريس

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مصدر في الشرطة الفرنسية: مقتل شخص وإصابة اثنين بإصابات خطيرة في هجوم بسكين في ضاحية بباريس

مصدر في الشرطة الفرنسية: مقتل شخص وإصابة اثنين بإصابات خطيرة في هجوم بسكين في ضاحية بباريس
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