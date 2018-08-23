البشر أصبحوا أطول قامة وبسرعة قياسية.
دراسة: البشر أصبحوا أطول قامة وبسرعة قياسية
دراسة: البشر أصبحوا أطول قامة وبسرعة قياسية
كشفت دراسة نشرها موقع بيزنيس إنسايدر أن البشر شهدوا تزايداً ملحوظاً ومتسارعاً في معدلات طول قاماتهم خلال القرن الماضي مقارنة بجميع القرون التي سبقته.
وطبقاً لهذا الإحصاء، جاء الإيرانيون في المرتبة الأولى فقد ازداد طولهم أكثر من بقية مواطني البلدان الأخرى خلال القرن العشرين، حيث ارتفع متوسط طول الرجل الإيراني من 158,496 سم ( 5.2 أقدام) إلى 176,784سم (5.8 أقدام).
وحل مواطنو غرينلاند من الجنس الخشن في المركز الثاني من حيث زيادة معدلات طول القامة فارتفع المتوسط بها من 161,544سم (5.3 أقدام) إلى 179,832سم (5.9 أقدام) وهو نفس معدل زيادة أطوال الرجال في كوريا الجنوبية خلال نفس تلك الفترة.
وجاءت اليابانيات في الصدارة من حيث معدل ارتفاع قاماتهن من 146سم (4.8 أقدام) إلى 146 سم (5.4 أقدام)، تبعهن التشيكيات (من 152 سم إلى 170 سم) ثم الصربيات (من 152 سم إلى 170 سم).
وتقول الإحصائية إن الجينات الوراثية لا تتعدى كونها أحد أسباب زيادة معدلات طول القامة، تتساوى معها مسببات أخرى كالرعاية الصحية والتغذية الجيدة والصرف الصحي الجيد.
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