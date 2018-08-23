أنقرة تلغي قرار حظر سفر صحفية ألمانية

عدلت السلطات التركية عن قرارها بمنع الصحفية الألمانية ميسالي تولو من السفر أثناء محاكمتها بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية. وأكدت ميسالي تولو التقارير التي نشرتها وسائل إعلام ألمانية حول إلغاء قرار منع السفر، الذي أصدرته السلطات التركية منذ الإفراج عنها من السجن بعد احتجازها لمدة ثمانية أشهر.

وغرّدت تولو باللغة التركية على حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بقولها: "نتيجة لطلب من المحامي الخاص بي فقد تم إلغاء منع سفري إلى الخارج. مقاضاتي ستستأنف يوم 16 أكتوبر-تشرين الأول"

وأضافت " التقارير عن إلغاء منعي من المغادرة صحيحة".