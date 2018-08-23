بعد أربعين عاماً من العروض التي أفرحت قلوب الكثيرين، أعلن السنجاب المتزلج تويغي نيّته الاستقالة.
شاهد: "تويغي" السنجاب المتزلج يستقيل بعد أربعين عاماً من العروض
شاهد: "تويغي" السنجاب المتزلج يستقيل بعد أربعين عاماً من العروض
ولكن لنكن واضحين أوّلاً: السنجاب الحالي، تويغي، الذي نراه في الفيديو أعلاه لا يبلغ من العمر 40 عاماً، بل هو السنجاب الثامن الذي يحمل نفس الاسم (تويغي) وهو في العاشرة من عمره.
تويغي إذن ورث الاسم والشهرة التي حققها أسلافه المتزلّجة السبعة، وأدّى آخر أدواه في مسبح صغير أمام مجموعة من الأطفال في مدينة أورلاندو (ولاية فلوريدا الأميركية)، قبل أن يضع مزلاجيه أرضاً ويستقيل.
وأعلن تويغي استقالته عبر حسابه على فيسبوك كاتباً ما يلي: ولكني متأكد أن كثيرين بينكم سمعوا بخبر استقالتي... من المحتمل أن يعود تويغي آخر في يوم ما. ولكني عملت لسنوات عدة والآن حان الوقت للاستمتاع بسنواتي الذهبية.