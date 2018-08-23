المواجهة بين واشنطن وبكين إلى مزيد من التصعيد
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بدء سريان التعريفات الأمريكية الجديدة على الصادرات الصينية وبكين ترد بتعريفات مماثلة
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بدء سريان التعريفات الأمريكية الجديدة على الصادرات الصينية وبكين ترد بتعريفات مماثلة
اشتعلت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بعد أن دخلت التعريفات الرسوم الأمريكية الجديدة على البضائع الصينية حيز التنفيذ اليوم الخميس وهو ما ردت عليه الصين بفرض تعريفات قيمتها 25% على بضائع أمريكية بقيمة 16 مليار دولار.
وبذلك تصل قيمة البضائع الصينية والأمريكية المعرضة للتعريفات الجديدة المتزايدة إلى 50 مليار دولار منذ الشهر الماضي بانتظار فرض المزيد من الرسوم بين البلدين ما يهدد النمو الاقتصادي العالمي.