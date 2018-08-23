المواجهة بين واشنطن وبكين إلى مزيد من التصعيد. أمريكا ترفع الرسوم الجمركية بنسبة 25% على صادرات صينية بقيمة 16 مليار دولار.
الرسوم الأمريكية الجديدة على الصادرات الصينية تدخل حيز التنفيذ وبكين ترد بالمثل
الرسوم الأمريكية الجديدة على الصادرات الصينية تدخل حيز التنفيذ وبكين ترد بالمثل
اشتعلت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بعد أن دخلت التعريفات الرسوم الأمريكية الجديدة على البضائع الصينية حيز التنفيذ اليوم الخميس وهو ما ردت عليه الصين بفرض تعريفات مماثلة بنفس النسبة على بضائع أمريكية بنفس القيمة.
وبذلك تصل قيمة البضائع الصينية والأمريكية المعرضة للتعريفات الجديدة المتزايدة إلى 50 مليار دولار منذ الشهر الماضي بانتظار فرض المزيد من الرسوم بين البلدين ما يهدد النمو الاقتصادي العالمي.
و من المتوقع أن يستمر التصعيد الشهر المقبل بدخول موجة جديدة من الرسوم الأمريكية حيز التنفيذ والتي ستطال بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار.
ويأتي فرض هذه الرسوم قبيل اجتماع ثان في ظرف يومين بين مسؤولين أمريكيين وصينيين في واشنطن بهدف لحلحلة الأزمة وإيجاد حل للحرب الاقتصادية بين أقوى اقتصادين في العالم.
وقد أصدرت وزارة التجارة الصينية بيانا قالت فيها إنها ترفض الرسوم الأخيرة التي فرضتها واشنطن على الواردات الصينية وأن بكين ستقدم شكوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد الإجراءات الأمريكية.
ومن البضائع الأمريكية التي توجد في دائرة الاستهداف الجمركي الصيني، دراجات هارلي دافيدسون النارية وعصير البرتقال بالإضافة إلى مئات المنتجات الآتية من الولايات المتحدة.