هل "تلد الأزمة الهمّة" في فنزويلا أم تعرض حياة الناس للخطر؟ لحم فاسد بأسعار مغرية. فمن يشتري؟
فنزويلا: الأزمة الاقتصادية الخانقة تدفع الناس لأكل اللحوم الفاسدة
فنزويلا: الأزمة الاقتصادية الخانقة تدفع الناس لأكل اللحوم الفاسدة
اصطف العديد من الفنزويليين لشراء لحوم منتهية الصلاحية بعدما فسدت بسبب النقص الحاد في الكهرباء في ظل أسوء أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد.
وعلى الرغم من أن البعض ممن تناولوا تلك اللحوم قد أصيبوا بمضاعفات وأمراض، فإن انخفاض أسعارها يظل عنصراً جاذباً للعديد من الساعين لتوفير البروتينات في وقت تنخفض فيه دخولهم بشكل كبير.
ويقول يوديس لونا أثناء شرائه من جزارة في مدينة ماراكايبو وهي ثاني أكبر مدينة في فنزويلا: "رائحتها تبدو سيئة قليلاً لكن يمكن غسيلها بالقليل من الخل والليمون".
ويعاني السكان في ماراكايبو وعموم فنزويلا من تكرار انقطاع الكهرباء لكن الأمور تفاقمت بعد أن دمر حريق خط الكهرباء الرئيسي بالمدينة يوم 10 أغسطس-آب.
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وتعمد أربعة محلات على الأقل في سوق المدينة إلى بيع اللحوم الفاسدة بعدما أفسد الانقطاع الكهربائي كميات كبيرة من مخزونها.
ويقول البائع جوهيل بريتو إنه قام بجمع كمية من تلك اللحوم وخلطها بلحوم صالحة، مضيفاً أن البعض يطعمها لكلابه بينما هناك من يطبخونها لأسرهم.
ويلقي رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو باللوم في الأزمة الاقتصادية على الولايات المتحدة وما يصفه بالقوى الرأسمالية التي يقول إنها تشن حرباً اقتصادية ضد بلاده.