شاهد: لأول مرة.. متسابقان روسيان ينتزعان المركز الأول في بطولة العالم لرقص التانغو

لأول مرة في تاريخ رقصة التانغو الشهيرة، انتزع متسابقان روسيان الجائزة الكبرى لبطولة العالم للتانغو يوم الأربعاء التي دارت فاعلياتها في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.
تفوق كل من ساغديانا خمزينا وديميتري فاسين على نحو 19 متسابقا لفئة المرحلة الأولى لراقصي التانغو بعد أن قدّما عرضا أخاذا.
اختار الراقصان أغنية "لوس ماريدادوس"، وتميز عرضهما بمزج رقص الباليه مع حركات التانغو الناعمة، وحصلا على تسع نقاط فاصلة خمسة وثلاثين.
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وقال الراقصان إن نجاحهما يأتي بعد ساعات تدريبات يومية طويلة.
وومن المكرر أن يحصل الفائزان على جائزة قدرها 2650 دولار أمريكي ورحلات إلى أوروبا وفرصة لتمثيل رقص التانغو خلال جولة في اليابان.
وبعد أسبوعين تقريبا من المنافسة، شارك خلالها نحو 700 راقص أتوا من 31 دولة، وتكونت لجنة التحكيم من نحو 20 عضوا.
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