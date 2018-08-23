حين تتغلب غريزة البقاء والدفاع عن النفس وحين ينتصر الضمير والشهامة للمظلوم ولا يعبأ صاحبهما بالخطر الذي يمكن أن يلحق به. حدث هذا في تكساس
شاهد: سيدة أمريكية ترفض الاستسلام عندما هاجمها لصان لسرقة مبلغ 75 ألف دولار كان في حقيبتها
شاهد: سيدة أمريكية ترفض الاستسلام عندما هاجمها لصان لسرقة مبلغ 75 ألف دولار كان في حقيبتها
التقطت كاميرات المراقبة بمحطة للبنزين بمدينة هيوستن الأمريكية معركة حامية الوطيس تدخل فيها شخص للدفاع عن سيدة هاجمها لصّان حاولا سرقة حقيبتها وبداخلها مبلغ 75 ألف دولار.
وكانت السيدة في طريقها لدخول مبنى المحطة حين تعرضت لهجوم أحد السارقين، فتدخل شخص يعتقد بأنه مالك المحطة لمنعه من أخذ حقيبتها. فحاولت منعه بشتى الطرق وهبّ الرجل لنجدتها.
وعلى الرغم من تعرضه للضرب والدهس على يد السارق وشريكه وسيارتهما فإن الرجل لم يستسلم وبقي يدافع عن السيدة.
وقالت سلطات هيوستن إن السارقين تمكنا من الفرار بعد أن أخذا جزءا من أموال السيدة. لكن الحظ لم يبتسم لأحدهما طويلا فقد تم القبض عليه لاحقاً بينما لا يزال البحث جاريا عن شريكه في الجريمة.
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