أظهرت صور تمّ التقاطها عبر محطة الفضاء الدولية صور الإعصار "لين" وهو يقترب من هاواي، التي بدأ سكانها في تخزين المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات، لمواجهة خطر الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة والأمواج العالية مع استمرار اقتراب الإعصار من الأرخبيل.
فيديو من محطّة الفضاء الدولية لإعصار لين المتوجه نحو هاواي
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فيديو من محطّة الفضاء الدولية لإعصار لين المتوجه نحو هاواي
وكانت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية قد أعلنت أنّ التحذير من الأعاصير في جزيرة هاواي تم تمديده ليشمل جزيرة ماوي، لكنها قللت من درجة الإعصار ليصبح من الفئة الرابعة، إذ توقعت حدوث بعض الضعف في العاصفة خلال اليومين المقبلين.
وأوضحت الهيئة أن سرعة الرياح القصوى للإعصار قد تصل إلى 250 كيلومترا في الساعة، وأنه لا يزال من المتوقع أن يكون إعصارا خطيرا خصوصا عند اقترابه من الجزر.