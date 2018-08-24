ستون ثانية كأنها دهر في العالم الافتراضي بالنظر إلى حجم ما يحدث فيها.
ماذا يحدث في دقيقة واحدة على الانترنت؟ أكثر من 100 مليون رسالة ودخول على مواقع التواصل
ماذا يحدث في دقيقة واحدة على الانترنت؟ أكثر من 100 مليون رسالة ودخول على مواقع التواصل
يقضي الملايين من الناس حول العالم ساعات طويلة من وقتهم في استخدام الإنترنت بشكل عام ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص، لكن ما يحدث من نشاط على الشبكة العنكبوتية خلال دقيقة واحدة يُظهر أرقاما أبعد من قدرة البعض على الاستيعاب.
وكشف رسم توضيحي نشر بموقع كومولوس ميديا النقاب عن إرسال 187 مليون رسالة إلكترونية خلال الفترة التي لا تتعدى 60 ثانية عبر مستخدمين مختلفين حول العالم.
كما يتم تداول 38 مليون رسالة عبر تطبيق واتساب و4.7 مليون مشاهدة فيديو على موقع يوتيوب و3.7 مليون استعلام بحث على محرك بحث غوغل و2.4 مليون منشور على تطبيق سنابشات.
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كذلك يحدث 973 ألف ولوج إلى موقع وتطبيق فيسبوك خلال الدقيقة الواحدة التي تشهد أيضاً نشر 481 ألف تغريدة على موقع تويتر.
تلك الدقيقة يتم فيها إنفاق 863 مليون دولار من خلال التسوق عبر الإنترنت كما يتم تحميل 375 ألف تطبيق عبر آبل ستور وغوغل بلاي كما يتم تصفح تطبيق إنستغرام 174 ألف مرة حول العالم.