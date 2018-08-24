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الولايات المتحدة الأمريكية

"آبل" تكافئ مديرها التنفيذي بـ120 مليون دولار

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"آبل" تكافئ مديرها التنفيذي بـ120 مليون دولار

الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" تيم كوك
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REUTERS/John Gress/File Photo
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من المقرر أن يحصل الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" "تيم كوك" اليوم الجمعة على 120 مليون دولار، كمكافأة له على الأداء الذي اتسمت به الشركة العاملة في المجال التكنولوجي.

وذكرت صحيفة "بزنس إنسايدر" الأمريكية أن الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" سيحصل على 560 ألف سهم، (سعر السهم عند بقيمة إغلاق يوم الأربعاء الماضي بلغ 215.05 دولار)، وذلك بعد أن تمكّنت "الآيفون" أن تكون الشركة الأولى التي تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار.

وكان سهم "آبل" ارتفع بنحو 25% هذا العام، مع تجقيق الشركة إيرادات وأرباح بأكثر من توقعات المحللين خلال الربع المالي الثالث للشركة.

وتشكل أسهم كوك في شركة "آبل" جزءاً كبيراً من ثروته التي تقدر بحوالي 625 مليون دولار، فهو يمتلك حاليا 878،425 سهماً من الشركة، بقيمة تبلغ حوالي 188 مليون دولار.

وكان كوك أعلن في عام 2015 أنه يعتزم تقديم كل ثروته للأعمال الخيرية، وفي يوم الثلاثاء الماضي، تبرع بخمسة ملايين دولار من أسهم شركة أبل إلى جمعية خيرية غير محددة، وفقا لما ذكرته لجنة الأوراق المالية والبورصات، وفق المصدر المذكور.

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