"آبل" تكافئ مديرها التنفيذي بـ120 مليون دولار

من المقرر أن يحصل الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" "تيم كوك" اليوم الجمعة على 120 مليون دولار، كمكافأة له على الأداء الذي اتسمت به الشركة العاملة في المجال التكنولوجي.
وذكرت صحيفة "بزنس إنسايدر" الأمريكية أن الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" سيحصل على 560 ألف سهم، (سعر السهم عند بقيمة إغلاق يوم الأربعاء الماضي بلغ 215.05 دولار)، وذلك بعد أن تمكّنت "الآيفون" أن تكون الشركة الأولى التي تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار.
وكان سهم "آبل" ارتفع بنحو 25% هذا العام، مع تجقيق الشركة إيرادات وأرباح بأكثر من توقعات المحللين خلال الربع المالي الثالث للشركة.