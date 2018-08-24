تلوث المياه في البصرة يسمم أكثر من ألفين ويؤجج الشارع

خرج سكان مدينة البصرة جنوب العراق في مظاهرة احتجاجية للمطالبة بتوفير المياه الصالحة للشرب ومعالجة مشكلة تلوث المياه وتفعيل الخدمات الصحية وتحسين نظام التعليم. هذه الاحتجاجات ليست الأولى التي تشهدها البصرة حيث سبق وأن شهدت المدينة أسابيع من الاحتجاجات المنددة بالخدمات السيئة، لاسيما النقص المزمن في المياه الصالحة للشرب وانقطاع التيار الكهربائي حيث يحصل السكان على بضع ساعات فقط من الكهرباء يوميا في مدينة تصل درجات الحرارة فيها إلى 50 درجة خلال فصل الصيف.

أحد المشاركين في الاحتجاجات قال: "يطالب أهل البصرة بتوفير مياه الشرب غير الملوثة والخدمات الصحية والتعليم الجيد، وهذه حقوق دستورية. إنّ الدستور مجرد حبر على ورق لم يتم تطبيقه على الاطلاق بشكل صحيح لخدمة المواطنين".