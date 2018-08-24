ترودو: نتواصل مع السعودية دبلوماسيا ومخاوفنا بشأن حقوق الإنسان مستمرة

قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو يوم الخميس 24 أغسطس / آب إن حكومته تشارك في محادثات دبلوماسية مع السعودية لكنه لم يتراجع عن مخاوفه بشأن حقوق الانسان وذلك بعد أسبوعين من خلاف بشأن دعوة أوتاوا للإفراج عن نشطاء سعوديين.
وقال ترودو للصحفيين بعد اجتماعات لمجلس الوزراء في كولومبيا البريطانية "نواصل التعامل دبلوماسيا مع السعودية. أعتقد أنه من المهم أن تكون لنا علاقات إيجابية مع الدول في جميع أنحاء العالم".
وكان ترودو يرد على سؤال عن تقارير بأن المدعي العام السعودي يسعى لتوقيع عقوبة الإعدام بحق نشطاء حقوقيين.
وأضاف "في الوقت نفسه نعبر عن مخاوفنا إزاء الحكم الذي أصدرته السعودية ومخاوفنا بشأن الدفاع عن حقوق الانسان وقيمنا المشتركة في جميع أنحاء العالم".