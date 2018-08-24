فيفا يوقف رئيس الاتحاد الفلسطيني 12 شهرا لتحريضه على حرق قميص ميسي

أوقف الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" الجمعة رئيس الاتحاد الفلسطينى جبريل رجوب لمدة 12 شهرا. كما قام الاتحاد بتغريمه 20 ألف فرنك سويسرى.
العقوبة المبالغ فيها الموقعة من قبل اللجنة التأديبية لكرة القدم جاءت بسبب مزاعم حث جبريل رجوب المشجعين على إثارة الشغب والعنف ضد الاتحاد الأرجنتيني قبيل المباراة الودية التي كادت أن تجمع منتخب التانغو بالفريق الإسرائيلي قبيل منافسات نهائيات كأس العالم بروسيا.
وأوضحت الفيفا في بيان لها نشرته على صفحتها الإلكترونية أن رجوب حرض الجماهير على حرق صور وقمصان اللاعب ليونيل ميسي.