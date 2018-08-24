مقتل 22 طفلاً باليمن.. واتهامات متبادلة بين الحوثيين والتحالف العربي ويونيسف تطالب بوقف الحرب

استنكار دولي حول ما يحدث في اليمن على خلفية مقتل 22 طفلا على الأقل إضافة إلى أربع نساء في غارة للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية فيما كانوا يفرون من مناطق القتال في اليمن. وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالشؤون الإنسانية مارك لوكوك أكد مقتل أربعة أطفال آخرين قتلوا في غارة جوية منفصلة الخميس في منطقة الدريهمي جنوب مدينة الحديدة. لوكوك أشار في بيان إلى "أنها المرة الثانية في أسبوعين تسفر فيها غارة للتحالف بقيادة السعودية عن مقتل عشرات المدنيين". ففي 9 أغسطس-آب قتل 40 طفلا في قصف استهدف حافلة تقلّ أطفالا في أحد أسواق محافظة صعدة في شمال اليمن، بحسب الصليب الأحمر، ما استدعى مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجراء تحقيق مستقل. وجدّد لوكوك دعوته إلى غوتيريش بإجراء تحقيق محايد ومستقل وفوري، مشددا على أنّ من لديهم نفوذ لدى الأطراف المتحاربة عليهم ضمان حماية المدنيين.

وكانت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين قد أوردت أنّ الغارة في الدريهمي استهدفت حافلة ومنزلا.