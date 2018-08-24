إدانة هوغو لوريس قائد المنتخب الفرنسي بطل العالم في لندن بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول

أوقفت الشرطة الإنجليزية قائد المنتخب الفرنسي بطل العالم لكرة القدم هوغو لوريس في الثانية صباحا من فجر الجمعة في لندن وهو يقود سيارته تحت تأثير الكحول. وفشل لوريس في اجتياز كشف شرب الخمر أثناء القيادة الذي اخضعته الشرطة له وأدين بالتهمة. وأصدر شرطة ميرتولوليتان بيانًا تعلن فيه عن توقيف لوريس لمدة سبع ساعات قبل ان يتم الإفراج عنه بكفالة.وتم تحديد جلسة محاكمة يوم 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وشارك لوريس في مباراتي نيوكاسل وفولهام وحقق توتنهام الفوز في اللقائين. كما يستعد بطل العالم وحارس توتنهام لخوض مباراة ضد مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي يوم الإثنين المقبل.