منفذ هجوم ضاحية باريس الذي قتل والدته وشقيقته.. إرهابي أم مختل عقليا؟

كمال صالحي، الشخص الذي قتل والدته وشقيقته بسكين بمدينة تراب في ضواحي العاصمة باريس الخميس، المولود في تراب في مايو/ أيار 1982، متطرف أم مختل علقي؟ جدل أثير في فرنسا وعلى مواقع التواصل الإجتماعي مباشرة بعد الحداث خاصة بعد أن أعلن تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية مسؤوليته عن هذا "الهجوم" عبر قناته المعتادة "وكالة أعماق" دقائق فقط بعد حدوثه؟

وتفيد بعض التقارير إن سائق الحافلة السابق الذي قُتل برصاص الشرطة الفرنسية، هتف "الله أكبر" خلال اعتدائه على أول ضحية في شارع كاميل-كلاودل بتراب ما أنذر في البداية بأن هذا الاعتداء إرهابي نظرا لتشابه السيناريو مع الإعتداءات السابقة في أوروبا وفرنسا.