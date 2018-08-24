إسرائيل: حمى غرب النيل تتسبب بوفاة شخصين وإصابة 68 آخرين

أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية وفاة شخصين وإصابة 68 آخرين في تفش جديد لفيروس حمى غرب النيل في إسرائيل. وأشارت الوزارة إلى أنّ الشخصين اللذين توفيا جراء إصابتهما بالفيروس، وهو عدوى تنتشر عادة عن طريق البعوض، كان عمرهما 85 و75 عاما، وكانا مصابين بإمراض أخرى لم يتم التعرف عليها.

وأوضحت وزارة الصحة أنّ الـ 68 شخصا الآخرين، والذين أصيبوا بالفيروس معظمهم من كبار السن ويعانون من أمراض أخرى. وقالت المصادر الطبية إنّ اكتشاف معظم حالات الإصابة تمّ على مستوى 38 تجمعا سكنيا في أنحاء إسرائيل اعتبارا من نهاية يونيو-تموز. وشهد هذا العام، ارتفاعا حادا في عدد المصابين بحمى غرب النيل، بينما سجلت 50 إصابة منذ العام 2011.

ومن بين أعراض الفيروس الحمى والصداع والقيء والطفح الجلدي. والعلاج منه يمكن أن يستغرق عدة أشهر. وتبلغ نسبة خطر الوفاة 10 في المائة بين الأشخاص الذين لديهم تاريخ مع الأمراض.

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وسبق وأن أعلنت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية في بيان، أنها رصدت عددا من البعوض الحامل للفيروس المسبب لحمى غرب النيل في مناطق مختلفة من البلاد، ما يثير مخاوف من انتشار الحمى. ويسبب هذا المرض فيروس ينقل إلى الإنسان عن طريق لسعة البعوض عادة في الفترة ما بين منتصف شهر أغسطس-آب وحتى أكتوبر-تشرين الأول من كل عام.

ولا يوجد حتى الآن تطعيم ضد هذا المرض، لذا تدعو وزارة الصحة المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والتدابير اللازمة لمنع تكاثر البعوض المسبب للمرض. لذا تشدّد وزارة الصحة على تجفيف المياه والتوجه إلى الطبيب في حال ظهور أعراض المرض لدى المصاب.

وأدى تفشٍ مماثل في اليونان إلى مقتل 11 شخصًا وإصابة 96 شخصًا آخرين، حسب مركز منع الأمراض والسيطرة عليها أمس، مضيفًا أن معظم الحالات تم الإبلاغ عنها في شبه جزيرة بيلوبونيز وغرب العاصمة اليونانية أثينا.