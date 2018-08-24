وفاة الفنان ياسر المصري في حادث سير

فقدت الساحة الفنية الأردنية مساء يوم الخميس 23 أغسطس / آب الممثل ياسر المصري الذي توفي إثر حادث سير في مدينة الزرقاء شمال شرقي العاصمة عمان عن عمر ناهز 48 عاما.

ونقلت المؤسسة الصحيفة الأردنية (الرأي) عن نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب قوله "ياسر المصري انتقل إلى رحمته تعالى في مستشفى الزيتونة في الزرقاء بعد تعرضه لحادث سير في ضاحية مكة في الزرقاء".

وأضاف "الفن الأردني خسر اليوم بوفاة الفقيد ياسر المصري أحد أعمدته، الذي كان له حضور كبير على الساحتين المحلية والعربية".