مدينة سبها.. مثال آخر عن الفوضى السائدة في ليبيا والسكان يخشون تجدد القتال بين الإخوة الأعداء

بعد أكثر من شهرين على وقف إطلاق النار في مدينة سبها الليبية، لا يزال السكان يعيشون في خوف دائم من إمكانية استئناف الحرب القبلية في أي وقت. ولا تزال المدينة مقسمة بين مجموعتين مسلحتين متنافستين مما يصعب على السكان التنقل وشراء الطعام.

المدينة المنكوبة تشكو نقصا كبيرا في الخدمات الأساسية كالكهرباء والغاز والماء، فيما تبقى المبانى العمرانية تحت الأنقاض بما في ذلك قلعة سبها الشهيرة.