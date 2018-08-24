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زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب شمال غرب بيرو (المركز الأمريكي للجيولوجيا)

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زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب شمال غرب بيرو (المركز الأمريكي للجيولوجيا)

زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب شمال غرب بيرو (المركز الأمريكي للجيولوجيا)
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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قوته 7.1 درجة ضرب بيرو. وقد وقع على مسافة نحو 350 كيلومترا شمال غرب البلاد على الحدود مع البرازيل. وتقول المعطيات الأولية إن الزلزال ضرب منطقة غير مأهولة بحسب المصدر.

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