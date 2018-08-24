ناسا: كويكب ضخم يمر قرب الأرض الليلة دون أن يشكل خطرا

من المتوقع أن يقترب كويكب بعرض 500 قدم من الأرض، ليلة الجمعة، بحسب ما يُظهر جدول أعدته "الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء" (ناسا)، حول الأجسام القريبة من كوكبنا.

الصخرة الضخمة، أو الكويكب المسمى NF23 2016، يعتبر أحد أكبر الأجسام القريبة من الأرض، ولحسن الحظ، تعتقد ناسا أن الكويكب سيحافظ على مسافته البعيدة.

بيد أن الوكالة وصفت الكويكب بأنه "قد يشكل خطورة" لدى وصوله إلى أقرب مسافة مع الأرض، وهي ثلاثة ملايين ميلا.

وبرغم أن هذه المسافة ضخمة جدا، بيد أنها تعتبر قريبة وفق معايير النظام الشمسي، إذ يصنف أي جسم أو كويكب بأنه خطر عندما يقترب أقل من 4.5 مليون ميلا من كوكب الأرض.