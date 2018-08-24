دراسة: الكحول قاتل عالمي.. فاحذروه

يَقتل نحو 2.8 مليون شخص في العالم كل عام، يسبب السرطان، أمراض القلب، حوادث الطرقات، بل حتى أنه قد يتسبب بمرض السل؛ الحديث هنا ليس عن التدخين، بل عن الكحول، بحسب ما خلصت إليه دراسة نُشرت الخميس.

الدراسة التي نشرتها مجلة "لانست" العلمية، لم يجد فريق الباحثين الذي أشرف عليها أية إشارة أو دليل على أن تناول الكحول، بكميات قليلة، قد يفيد الصحة.

وضم الفريق مئات الاختصاصيين، من مختلف أنحاء العالم، وقاموا بتحليل ومراجعة أكثر من 1000 دراسة.