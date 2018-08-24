دراسة: الكحول قاتل عالمي.. فاحذروه

يَقتل نحو 2.8 مليون شخص في العالم كل عام، يسبب السرطان، أمراض القلب، حوادث الطرقات، بل حتى أنه قد يتسبب بمرض السل؛ الحديث هنا ليس عن التدخين، بل عن الكحول، بحسب ما خلصت إليه دراسة نُشرت الخميس.
الدراسة التي نشرتها مجلة "لانست" العلمية، لم يجد فريق الباحثين الذي أشرف عليها أية إشارة أو دليل على أن تناول الكحول، بكميات قليلة، قد يفيد الصحة.
وضم الفريق مئات الاختصاصيين، من مختلف أنحاء العالم، وقاموا بتحليل ومراجعة أكثر من 1000 دراسة.
"مهما كانت كمية الكحول.."
وترى الدراسة أن على الحكومات أن تغير الكتيبات الإرشادية التي توفرها لمواطنيها، وأن تعيد تقييم الضرائب والإجراءات الأخرى التي من شأنها توعية الأشخاص بمضار الكحول.
الطبيب ماكس غريزولد، الذي قاد فريق الباحثين خلال العمل على الدراسة، يقول: "إن المخاطر على الصحة المرتبطة بالكحول، تبدأ على رغم تناول الشخص كميات قليلة، لأنه لا يلبث أن يزيد الكمية بسرعة".
وكانت تقارير علمية في السابق قد أفادت بان تناول كأس واحد من النبيذ الأحمر في اليوم يقي من بعض امراض القلب. لكن الدراسة الجديدة رأت غير ذلك.
ويضيف الطبيب في هذا الصدد: "أظهرت دراسات سابقة أن تناول الكحول له تأثير إيجابي على الصحة، ضمن شروط محددة، لكن ما توصلنا إليه يحيل إلى أن مجموع المخاطر المرتبطة بتناول الكحول تتزايد مهما كانت كمية الكحول المستهلكة".
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كما خلصت الدراسة إلى أن الكحول يأتي في المرتبة السابعة في قائمة العوامل التي تسبب الوفاة.
من جهتها، ترى إيما ألوت، محررة الدراسة، أن الكحول يدمر نمو الخلايا، وتقدم مثالا بالقول: "البروستات هو عضو ينمو بسرعة خلال فترة البلوغ، لذلك، من المحتمل أن يكون أكثر عرضة للإصابة بالسرطان خلال سنوات المراهقة".