شاهد: شرطة أريزونا تكتشف نفقا سريا لتهريب المخدرات بين المكسيك ومطعم KFC مهجور بسان لويس

اكتشفت السلطات الفدرالية الأميريكية نفقا متطورا لتهريب المخدرات يربط منزلا يقع في المكسيك بمطعم "KFC، كا ف سي" للوجبات السريعة مهجور يقع بمدينة سان لويس بولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال قسم التحقيقات في وزارة الأمن الداخلي التابع لوزارة الأمن الداخلي، إنّه توصل إلى هذا النفق على بعد حوالي 180 مترا شمال الحدود.
ولاحقت الشرطة صاحب المبنى المهجور، إيفان لوبيز، وألقت القبض عليه هذا الشهر بعد العثور على عدة طرود من الميثامفيتامين والكوكايين والهيروين والفنتانيل في الجزء الخلفي من شاحنته.
كما قامت الشرطة بتفتيش منزل إيفان لوبيز ومطعمه القديم، ووجدت نفقًا سرياً يوصل المطعم المهجور بمنزل في المكسيك. وأظهر شريط فيديو للشرطة النفق الكبير الذي يمكن مرور الأشخاص بكل حرية.
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وأكد سكوت براون، عون الأمن الداخلي أن ومصالحه شهدت زيادة كبيرة في ظاهرة حفر الأنفاق بالرغم من تكلفتها الباهظة واستغراقها لوقت طويل، مشيرا إلى أن حفر الأنفاق يكلف عصابات تهريب المخدرات الآلاف من الدولارات.
السلطات المحلية لم تستطع التوصل إلى تاريخ بناء النفق تعرف السلطات ومدة استخدامه، غير أن لوبيز، اعترف بأنه اشترى العقار المهجور في أبريل/ نيسان المنصرم.
ووفقًا لوثائق المحكمة، تعتقد الشرطة أن لوبيز عضو في عصابة تهريب والتجارة بالمخدرات، حيث اثبتت التحقيقات بأنه شوهد وهو يحمل طرودًا من المبنى عدة مرات قبل اعتقاله في 13 أغسطس/ أب المنصرم.