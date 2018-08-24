البابا في إيرلندا الشمالية.. حيث بدأ ينحسر دور الكنيسة الكاثوليكية

عندما يتوجه البابا فرانسيس إلى إيرلندا لحضور المجلس العالمي للعائلات، نهاية هذا الأسبوع، سيزور بلدا تغير بشكل كبير منذ حقبة سلفه، جون بول الثاني.

إذ مرّ 40 عاما على زيارة آخر بابا للبلد المسيحي المحافظ، والذي يشهد تغييرات مجتمعية هامة مؤخرا، لا سيما فيما يتعلق بحقوق مثليي الجنس والإجهاض والطلاق، وغير ذلك.

صورة أرشيفية للبابا جون بول الثاني عام 1982 رويترز

نريد صوتا داخل الكنيسة

في العاصمة دبلن، سيستقبل الكاثوليك المتدينون البابا فرانسيس، بالتوازي مع بعض الاحتجاجات الصاخبة من قبل ناشطي حقوق المثليين والمتحولين جنسيا.