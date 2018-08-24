متاعب الرئيس إلى مزيد من التعقيد.. منح الحصانة لديفيد بيكر للشهادة في قضية ترامب - ستورمي

مُنح ديفيد بيكر الرئيس التنفيدي لشركة " National Enquirer" حصانة من قبل النيابة العامة الأمريكية، في إطار تحقيقات بقضية دفع الرئيس ومحاميه مايكل كوهين مبالغ مالية لشراء صمت سيدتين ادعتا أنه أقام علاقة جنسية معهما.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" في عددها الصادر الأربعاء 22 أغسطس / آب، فإن الرئيس التنفيذي لمجموعة AMI الإعلامية ديفيد بيكر التقى بمحققين للحديث عن مدى تورط ترامب ومحاميه في صفقة مالية مع نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، وعارضة مجلة بلاي بوي كارين ماكدوغال، أثناء احملة الانتخابات الأمريكية عام 2016، خاصة وأن بيكر هو صديق شخصي لكوهين وترامب.

المدعي العام الفيدرالي في نيويورك، والبيت الأبيض رفضا التعليق على آخر المستجدات، أما المستشار في شركة AMI إيريك كلي فلم يجب على طلب التعليق على التقارير.