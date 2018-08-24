بوتين إلى السعودية؟
الخارجية الروسية: موسكو تعدّ لزيارة بوتين للسعودية
الخارجية الروسية: موسكو تعدّ لزيارة بوتين للسعودية
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الجمعة أن موسكو تعدّ لزيارة يقوم بها الرئيس فلاديمير بوتين إلى السعودية بعد تلقيه دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز.
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن بوغدانوف قوله إن الزيارة ستتم في وقت يناسب جدول مواعيد بوتين. ولم يفصح عن الموضوعات التي قد يتناولها اللقاء أو الموعد الذي وجهت فيه الرياض الدعوة إلى بوتين.
وتعاونت روسيا والسعودية بشكل وثيق في أسواق النفط العالمية لكبح إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول غير الأعضاء بالمنظمة.
وأصبح الملك سلمان أول عاهل سعودي يزور روسيا في أكتوبر تشرين الأول 2017 حيث التقى بوتين في الكرملين.
وفي تموز/يوليو جلس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى جوار بوتين في افتتاح نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا.
ونقلت وكالة تاس عن بوغدانوف قوله: "يجري العمل على الإعداد للزيارة، سيتحدد التوقيت وفق جدول مواعيد الرئيس".
ولم يفصح بوغدانوف عن الموعد المرجح للزيارة: "هذا متروك لإدارة الرئيس"، مستطرداً بالقول: "لكن أعتقد أنه من المنطقي حدوث زيارة. الرئيس تلقى دعوة من الملك سلمان".
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