اشتكى من مطعم على "فيسبوك".. فمُنع من دخوله مدى الحياة

لم يخطر في بال رجل الأعمال الشاب، سام شيسنول، 33 عاما، أن يُحرم من دخول مطعم، مدى الحياة، فقط لأنه اشتكى من الوجبات "غير المطهوة بشكل جيد"، على وسائل التواصل الاجتماعي.

كان شيسنول يتناول وجبة في مطعم "بافيليون"، برفقة ثلاثة أشخاص، في إيسكس ببريطانيا، عندما اشتكى للمدير من وجبته "السيئة"، فخفض الأخير الفاتورة من 220 إلى 140 جنيها إسترلينيا، بحسب "إندبندنت".

لاحقا، قيّم شيسنول المطعم بعبارة "لا أوصي به"، وكتب تعليقا يشرح به ما حصل معه، فتفاجأ برد المدير، يخبره بأنه غير مرحب به في أي من المطاعم التي تشرف مجموعته عليها، لأنه تصرف بشكل "عدواني".