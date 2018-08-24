اشتكى من مطعم على "فيسبوك".. فمُنع من دخوله مدى الحياة

لم يخطر في بال رجل الأعمال الشاب، سام شيسنول، 33 عاما، أن يُحرم من دخول مطعم، مدى الحياة، فقط لأنه اشتكى من الوجبات "غير المطهوة بشكل جيد"، على وسائل التواصل الاجتماعي.
كان شيسنول يتناول وجبة في مطعم "بافيليون"، برفقة ثلاثة أشخاص، في إيسكس ببريطانيا، عندما اشتكى للمدير من وجبته "السيئة"، فخفض الأخير الفاتورة من 220 إلى 140 جنيها إسترلينيا، بحسب "إندبندنت".
لاحقا، قيّم شيسنول المطعم بعبارة "لا أوصي به"، وكتب تعليقا يشرح به ما حصل معه، فتفاجأ برد المدير، يخبره بأنه غير مرحب به في أي من المطاعم التي تشرف مجموعته عليها، لأنه تصرف بشكل "عدواني".
"كنا نود وجبة جيدة.."
وجاء في تعليق رجل الأعمال، الذي نشره على صفحة المطعم على "فيسبوك": "كنا، نحن الأربعة، نود الحصول على وجبة جيدة مساء، لكن الطعام لم يكن جيدا، فاشتكيت من ذلك".
وأضاف: "كان مدير المطعم عدوانيا وغير مهذب (...) ودمر وجبتنا التي كانت غير مطهوة جيدا".
واختتم تعليقه بالقول: "شعرت بالإحراج (...) واعتقدت أن بإمكانهم أن يكونوا أكثر احترافا في عملهم".
لكن شيسنول تفاجأ برد المدير، ماسييج أندروس: "كمجموعة، يبدو أننا غير قادرين على إرضاء توقعاتك، لذلك، لتفادي أية خيبة أمل مستقبلية، أود إعلامك بأنك غير مرحب بك في أي من مطاعمنا".
وتمتلك المجموعة التي يديرها أندروس عدة مطاعم راقية، منها بافيليون وميموزا وهودسون وكوبيه".
"سوء تفاهم بسيط.."
بيد أن شيسنول اعترض بالقول إنه عُومل بشكل غير لائق وغير عادل، لأنه لم يكن عدوانيا مع موظفي المطعم.
وأضاف: "تطلب الأمر مني الكثير من الوقت لترك تقييم سيء، فلطالما أكافئ الموظفين وأترك تقييما جيدا في حال تناولي وجبة جيدة".
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كما جاء في تعليقه أنه "لطالما تواجد في ذلك المطعم (بافيليون)، وغالبا ما كانت الأمور إيجابية، لكنني لن أعود أبدا، حتى لو لم يتم حظري".
واختتم رجل الأعمال تعليقه بالقول: "لا أفهم كيف يمكن لشخص أن يكون عدوانيا، لقد كان سوء تفاهم بسيطا".