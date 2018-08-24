وزير الخزانة الأسترالي سكوت موريسون يصبح رئيسا للوزراء بعد فوزه برئاسة حزب الأحرار في تصويت الجمعة منهيا بذلك الصراع داخل الحزب. ويعتبر هذا الفوز بمثابة ضربة قاصمة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته مالكوم ترنبول الذي تشبث بمنصب رئاسة الحزب حتى آخر لحظة.
وزير الخزانة سكوت موريسون إلى رئاسة الوزراء في أستراليا
وزير الخزانة سكوت موريسون إلى رئاسة الوزراء في أستراليا
وكان ترنبول قد أعلن في مؤتمر صحفي أنه سيستقيل قريبا. ومن شأن هذا الاستقالة أن تترك حكومة موريسون الجديدة أمام امتحان انتخابات فرعية لمقعد ترنبول في مدينة سيدني قد تفقدها الأغلبية التي لا تتعدى المقعد الواحد.
وكان موريسون قد دخل في منافسة ثلاثية على زعامة حزب الأحرار الحاكم لم يشارك فيها رئيس الوزراء الحالي مالكولم ترنبول.
وتنافس ثلاثة أشخاص على زعامة الحزب وهم وزير الداخلية السابق بيتر داتون، الذي خسر بفارق ضئيل أمام ترنبول يوم الثلاثاء في اقتراع على زعامة الحزب، وموريسون ووزيرة الخارجية جولي بيشوب.
وحزب الأحرار هو الحزب الأكبر في ائتلاف المحافظين الحاكم الذي سيواجه استحقاقا انتخابيا بحلول مايو أيار 2019. وتأتي الحكومة المؤلفة من حزب الأحرار والحزب الوطني باستمرار خلف حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي. وإذا استقال ترنبول من البرلمان فسوف يترك الحكومة الجديدة تواجه انتخابات فرعية على مقعده في سيدني. وقد تخسر الحكومة في تلك الانتخابات أغلبيتها التي لا تزيد عن مقعد واحد. وقال ترنبول يوم الخميس إنه يعتقد أن من الأفضل لرؤساء الوزراء السابقين أن يكونوا خارج البرلمان.