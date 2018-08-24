لم تتوقع سيدة بمدينة أومرو بولاية ويسكونسن بالولايات المتحدة الأميركية أنّ العطل الذي أصاب سيارتها فجأة كان ناجما عن زائر غريب احتلّ فجأة محرك سيارتها. السيدة تفاجأت إلى حدّ الرعب عندما فتحت محرك السيارة، لأنّ الزائر لم يكن سوى ثعبانا طوله 4 أقدام كان ملتفا حول المحرك.
شاهد: ثعبان يلجأ إلى محرك سيارة بحثا عن الحرارة
شاهد: ثعبان يلجأ إلى محرك سيارة بحثا عن الحرارة
السيدة وابنها اتصلا بالشرطة مباشرة، والتي نادت بدورها "الرجل الثعبان" ستيف كيلر، وهو اختصاصي في ترصد الثعابين. ستيف كيلر نجح بصعوبة في إخراج الثعبان من المحرك حيث استغرق الأمر عدة ساعات. كيلر أوضح أنّ هذا النوع من الثعابين يعيش في قارة افريقيا، وقد لجأ إلى المحرك بحثا عن الحرارة.
وليست هذه المرة الأولى التي ينقذ فيها ستيف كيلر ثعبانا حيث سبق وأن نجح في انقاذ مئات الثعابين على مر السنوات الماضية. الشرطة أكدت أنّ الثعبان هرب من صاحبه منذ حوالي شهر، وقد أكدت أنّ امتلاك ثعبان في مدينة أومرو أمر غير مرخص وغير قانوني، وعلى هذا الأساس قامت بمعاقبة مالك الثعبان حيث ألزمته بدفع غرامة بمبلغ 313 دولارًا.