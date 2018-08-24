إسبانيا ستخرج رفات الديكتاتور فرانكو من قبره.. فهل ستفتح معه جرحا غائرا؟

اتخذت الحكومة الإسبانية، الجمعة، خطوة تمهد الطريق أمام نقل رفات الدكتاتور السابق، فرانثيسكو فرانكو، من موقعه في "وادي الشهداء"، بهدف تحويل ضريحه إلى نصب تذكاري لضحايا الحرب الأهلية الإسبانية.

ويطمح الحزب الاشتراكي، الذي عاد للحكم في يونيو/حزيران، منذ فترة طويلة لتغيير وضع "وادي الشهداء"، الذي يميزه صليب يبلغ ارتفاعه 152 مترا على سفح جبل قرب مدريد، والذي يقول منتقدون إنه النصب الوحيد الباقي لأحد قادة الفاشية في أوروبا.

ويعتبر الموقع قبلة للأحزاب والجماعات اليمينية المتطرفة، إذ يرون أن الوقت مناسب "من أجل فتح صفحة جديدة والمضي قدما".