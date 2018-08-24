رغم تخفيف الحكم، النيابة العامة في السودان تطالب بإعدام نورا حسين قاتلة زوجها الذي اغتصبها

طالب المدعي العام السوداني الخميس 23 أغسطس / آب بتنفيذ حكم الإعدام على السودانية التي قتلت زوجها بعد أن اغتصبها.

وقد أدينت نورا حسين البالغة من العمر 19 عاما، بتهمة التخطيط والقتل العمد في مايو / أيار الماضي، قبل أن يتم الحكم عليها بالإعدام ما أثار وقتها تنديدات واسعة وحملة أدت بعد شهر من صدور الحكم إلى تخفيف الحكم ليصبح السجن 5 سنوات بتهمة القتل الخطأ.

وفي آخر مستجدات القضية، يسعى محققون لتغيير الحكم الأخير واستبداله بالإعدام، بحسب صحيفة الغارديان.