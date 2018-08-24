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الولايات المتحدة الأمريكية

جون ماكين يقرر إيقاف علاجه ويستسلم لسرطان الدماغ

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جون ماكين يقرر إيقاف علاجه ويستسلم لسرطان الدماغ

جون ماكين يقرر إيقاف علاجه ويستسلم لسرطان الدماغ
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reuters
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اختار السناتور الجمهوري جون ماكين وقف العلاج الكيميائي لسرطان الدماغ. في خطوة غير متوقعة أعلنت عائلته احترامها لاختياره الذي أتى بعد عام كامل من العلاج المعروف بصعوبته.

تم تشخيص إصابة بطل حرب فيتنام السابق بنوع خبيث من سرطان الدماغ في العام 2017.

وقالت عائلته: "لقد تجاوز جون توقعات الأطباء ببقائه على قيد الحياة، السرطان الخبيث ينمو داخل دماغه بشكل سريع"

وأضافت عائلة ماكين أن الأخير بلغ من العمر (81 عاما) وليس من الطبيعي أن يستمر في العلاج على الرغم من التطور الملحوظ للورم في دماغه (لا أمل في العلاج). بمنتهى العزيمة اختار ماكين اليوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من أغسطس-آب التوقف عن العلاج.

وصية ماكين

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية قد كشفت سابقا أن السيناتور الجمهوري لا يرغب في حضور الرئيس دونالد ترامب جنازته.

وكتبت الصحيفة أن ماكين يرغب في وجود نائب الرئيس مايك بنس حضور الجنازة بدلا من رئيسه.

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