فنزويليات يهربن من طوابير المستشفيات والفقر في بلادهن والإكوادور تفتح ممرا إنسانيا

تغادر فنزويليات اقترب موعد ولادتهن إلى البرازيل ليضعن حملهن هناك بسبب نقص الرعاية الصحية والأدوية والحفاضات في وطنهن.

وقالت ماريا تيريزا لوبيز بينما ترضع طفلتها فابيولا التي وضعتها قيصريا ليل الاثنين 20 أغسطس / آب في مستشفى الولادة في بوا فيستا عاصمة ولاية رورايما البرازيلية على الحدود مع فنزويلا "طفلتي كان يمكن أن تموت لو قررت البقاء (في فنزويلا). لا طعام ولا دواء و لا أطباء".

وقطعت لوبيز (20 عاما) مسافة 800 كيلومتر من منزلها في منطقة دلتا نهر أورينوكو باتجاه الحدود البرازيلية قبل خمسة أشهر. وهي واحدة من مئات الآلاف من الفنزويليات اللائي هربن من الأزمة الاقتصادية والسياسية الطاحنة في وطنهن ولجأت غالبيتهن إلى كولومبيا المجاورة.