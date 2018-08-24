شاهد: دفن 4 جنود كنديين قُتلوا قبل قرن في فرنسا أثناء الحرب العالمية الأولى

شهدت مقبرة بريطانية في مدينة لوس إن جوهيل في فرنسا الخميس مراسم دفن رفاة أربعة جنود كنديين قُتلوا في الحرب العالمية الأولى أي بعد أكثر من مئة عام على مقتلهم.
وكان عُثر على رفاة الجنود الأربعة في عامي 2010 و2011 قرب لنس في شمال فرنسا ولم تنجح القوات المسلحة الكندية في التعرف على هويتهم إلى مؤخرا.
وكان هؤلاء الجنود جزءا من كتيبتي المشاة 16 و26 بالجيش الكندي. وقتلوا في أغسطس آب من عام 1917 في معركة هيل 70 التي حصدت الكثير من الأرواح.
وقال الميجر جنرال نيكولاس الداوود، ممثل الجيش الكندي، إن من المهم تكريم الجنود الذين قتلوا في الحرب العالمية الأولى وكأنهم قتلوا اليوم.
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