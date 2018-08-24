العالم في أسبوع بعيون يورونيوز

لقاء بين كوريين جنوبيين مع أقاربهم في الشمال

التقى حوالي 98 كوريا جنوبيا أقاربهم في الشمال، والذين انفصلوا عنهم منذ حرب الكوريتين بين 1950و1953. وتمت العملية بمبادرة من الصليب الأحمر. وبالمناسبة تمّ عقد ستة لقاءات وجهاً لوجه بين أفراد العائلات المقسمة، بما مجموعه 11 ساعة على فترة تمتد لثلاثة أيام.

منذ نهاية الحرب، حظرت الكوريتان على المواطنين العاديين زيارة الأقارب على الجانب الآخر من الحدود أو الاتصال بهم دون إذن.

حوالي مليوني حاج يقفون بعرفة

قام حوالي مليوني حاج بأداء ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفة حيث تجمعوا على جبل عرفة، وأدوا ركن الحج الأعظم حيث أمضوا يومهم بالابتهال والدعاء حتى الغروب.

ومع أول أيام عيد الأضحى، بدأت جموع حجاج بيت الله الحرام، منذ الفجر برمي الجمرات في مشعر منى. ففي صباح يوم العيد المبارك، توجه بعض الحجيج إلى جسر الجمرات في منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، بينما توجه أخرون إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة أحد أركان الحج.

ستينغ يتضامن مع العمال المطرودين في إيطاليا

تضامنا مع العمال المطرودين، قام المغني ستينغ بزيارة إلى بوابات بيكايرت في فيغلين فالدارنو في فلورنسا حيث التقى بحوالي 318 عاملا تلقوا خطابات إقالة في يونيو-حزيران الماضي. واستمع ستينغ، الذي قضى فترة من حياته في توسكانا الإيطالية، لقصص العمال وسأل عن أوضاعهم، وتواجدت رئيسة بلدية فيغلين جيوليا موغناي إلى جانب الحضور حيث استمع الجميع إلى خطابات وكلمات تضامنية مع العمال.

وعزف ستيغ على الغيتار، وردّد بعض أشهر أغانيه ومن بينها "آخر سفينة"، التي كتبت لذكرى إغلاق حوض بناء سفن كبير حيث عمل جده ووالده في وولشند، على مقربة من نيوكاسل، حيث قضى طفولته.

المصارعون يحجون إلى كنيسة العذراء غوادالوبي

وسط أجواء احتفالية بهيجة حجّ عدد كبير من المصارعين المكسيكيين إلى كنيسة العذراء غوادالوبي في العاصمة المكسيكية وهم يرتدون أزياء المصارعة والأقنعة الملونة.

المصارعة الحرة تعتبر من أكثر الرياضات شعبية في المكسيك وتتميز عن غيرها من الرياضية بأجوائها الاحتفالية والألوان الكثيرة والمميزة.