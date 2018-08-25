184 ألف دولار.. أجرة مهنة صعبة في سان فرانسيسكو

ستة أشخاص في سان فرانسيسكو يكسبون ما يقارب 184 ألف دولار سنويا مع فوائد إضافية، من مهنة "تنظيف البراز".
وبالتفصيل، فإن أعضاء هذه المجموعة يكسبون راتبا يبلغ 71760 دولارا، يُضاف إليها نحو 112 ألف دولار كمزايا إضافية، منها تأمين الرعاية الصحية، ومدخرات لمرحلة التقاعد.
مهمة هؤلاء الأشخاص بحسب موقع "بزنس إنسايدر"، تتلخص بمحاربة مشكلة النفايات المتراكمة في أحياء المدينة، خاصة تلك التي ينتشر فيها المتشردون، حيث أعلنت سلطات المدينة أن 6 موظفين يعملون في إدارة فرانسيسكو للأشغال العامة سيقومون بتنظيف وتعقيم حي تندرولين، المعروف بكثرة المتشردين فيه، وكذلك أحياء أخرى.
وبحسب الموقع فإن المبادرة رصدت مبلغ 830 ألف دولار كميزانية لمهمة تنظيف الشوارع من البراز، بعد أن تلقت حوالي 14000 مكالمة شكوى على الرقم 311 بحسب موقع nypost منذ بداية 2018.
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وتعاني المدينة من براز الحيوانات الأليفة والأشخاص المشردين، لذا فقد تم رصد مبلغ مليون دولار لنشر مراحيض عامة، حيث وفرت السلطات حوالي 22 مرحاضا في أماكن مختلفة، وجاري العمل على نشر المزيد منها في مناطق أخرى.