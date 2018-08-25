ملاكم فرنسي من أصول عربية ينقذ طائرة من مختل عقلي ويبهر الجميع ببطولته

في بادرة شجاعة لاقت استحسان الجميع، أقدم الملاكم الفرنسي السابق ذو الأصول المغربية طارق صاحب الدين على التدخل لإنقاذ طائرة حاول مختل عقلي اقتحام قمرتها أثناء توجهها من ميونيخفي ألمانيا إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وتم إلقاء القبض على المختل العقلي بعد أن هبطت الطائرة في مطار راوسي شارل ديغول. كما استقبلت الشرطة الملاكم للإطراء على عمله الذي وصفته وزارة الداخلية الفرنسية بالبطولي.

وروى الصحفي أرنو روميرا تفاصيل الحادثة ، ووصف ما قام به الملاكم بطل فرنسا مرتين في الوزن الخفيف ووزن الريشة، بالشجاعة الحقيقية .

وقال روميرا في منشور على فيسبوك : " أمام 200 من الركاب وأفراد الطاقم المشلولين، تدخل بطل الملاكمة السابق محاولاً السيطرة على الشخص الذي كان يزداد عدوانية أكثر فأكثر قبل أن يطرحه أرضاً ويسيطر عليه ريثما هبطت الطائرة وتدخلت قوات الشرطة في المطار".