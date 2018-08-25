أعلن المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمكة أحمد بن محمد المنصوري عن انتحار أحد الحجاج من الجنسية العراقية بعد قفزه من سطح المسجد الحرام لصحن المطاف مما أدى إلى وفاته رغم وجود سياج حديدي للحماية محيطٌ بكاملِ سطح المسجد الحرام.
فتح تحقيق سعودي-عراقي بشأن حادثة انتحار حاج عراقي قفز من سطح المسجد الحرام بمكة
فتح تحقيق سعودي-عراقي بشأن حادثة انتحار حاج عراقي قفز من سطح المسجد الحرام بمكة
وقال محمد المنصوري أنه "في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق من صباح الجمعة الموافق للثالث عشر من شهر ذي الحجة قام أحد الحجاج من الجنسية العراقية بالقفز من سطح المسجد الحرام لصحن المطاف مما أدى إلى وفاته" وأضاف المنصوري "تسبب سقوط الحاج العراقي المتوفي في إصابة اثنين من الطائفين وحالتهما الصحية مستقرة".
وقال المتحدث باسم بعثة الحج العراقية حسن الكناني في بيان إن الحاج حسين حميد الحيدري، من مواليد 1975 ومن سكان العاصمة بغداد، أقدم الجمعة على الانتحار بالقفز من صحن الطواف العلوي في الحرم المكي، دون معرفة الأسباب.
وأضاف الكناني أنه "وفقا لحجاج عراقيين في نفس الفندق الذي يسكن به الحاج المنتحر، فإنه يعاني من اضطرابات عصبية نتيجة وفاة أحد أبنائه قبل عدة أشهر".
اقرأ المزيد على يورونيوز:
شاهد: فرنسي ينتحر في الحرم المكي
شقيقة ملكة هولندا تقدم على الانتحار في بلدها الأرجنتين
شاهد: الرياح تزيل كسوة الكعبة في يوم التروية
من جهته أمر رئيس بعثة الحج العراقية خالد العطية بتشكيل لجنة عليا للتواصل مع الجانب السعودي في قضية انتحار الحاج العراقي.
وتدوالت منصات التواصل الإجتماعي شريط فيديو يصور الحادثة.
ويعد هذا الحادث ليس الأول من نوعه الذي يحدث في الحرم المكي حيث سبق وان انتحر شخص في يونيو/حزيران الماضي عندما ألقى بنفسه من الدور العلوي لصحن المطاف، كما حاول رجل سعودي العام الماضي إشعال النار في نفسه أمام الكعبة قبل أن يوقفه رجال الأمن.