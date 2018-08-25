بعد عام من بداية حملة "التطهير" ضد الروهينغا... مسلمو ميانمار يواصلون الفرار

تركت حميدة بيجوم بيتها في ميانمار وفرت إلى بنغلادش منذ حوالي شهرين مع زوجها وابنها البالغ من العمر سنتان ورضيعها ابن الثلاثة أشهر. وفي الأسابيع التي سبقت الهروب لم يكن زوجها ينام في البيت خشية إلقاء القبض عليه.

قالت حميدة (18 عاما) وهي تضع شالا أصفر على رأسها وترتدي رداء أرجوانيا وتجلس على أرضية كوخ من الخيزران يخلو من أي متاع "كان يتسلق شجرة ويجلس عليها طول الليل حتى إذا كان المطر غزيرا".

وتعيش حميدة الآن على أطراف أكبر مخيم للاجئين في العالم باعتبارها من أحدث الوافدين بين نحو 700 ألف مسلم من الروهينغا فروا من حملة شنها الجيش في ميانمار ووصفتها الأمم المتحدة بأنها "مثال صارخ على التطهير العرقي".

ورغم ما تعلنه ميانمار من استعدادها لإعادة الروهينجا فإن استمرار وصول اللاجئين من أمثال حميدة وأسرتها يؤكد عدم حدوث تقدم في معالجة الأزمة بعد عام من بدء الهجوم في 25 أغسطس/ آب 2017.

وقد هدد نزوح الروهينغا الديمقراطية الوليدة في ميانمار وهز صورة زعيمتها أونج سان سو كي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في الخارج.

تنديد دولي فارغ

وقال ريتشارد هورسي الدبلوماسي السابق الذي عمل في البلاد لحساب الأمم المتحدة ويعمل الآن محللا سياسيا "الأزمة ألحقت ضررا هائلا بمكانة ميانمار في العالم".

ورفضت حكومة سو كي أغلب اتهامات اللاجئين لقوات الأمن بارتكاب فظائع. وأقامت مراكز مؤقتة لاستقبال العائدين من الروهينغا إلى ولاية راخين الغربية.

REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

غير أن ما ترويه حميدة وغيرها من القادمين إلى بنغلادش يشير إلى أن حل الأزمة التي تدخل يوم السبت عامها الثاني لا يزال بعيدا. وبلغ عدد الفارين الذي وصلوا إلى بنجلادش 150 لاجئا في أغسطس واقترب العدد منذ بداية العام من 13 ألفا.

وقال أكثر من خمسة لاجئين جدد إنهم اضطروا بعد شهر من المعاناة وسط الأكواخ المتفحمة والقرى الخالية إلى هجر بيوتهم خوفا من مضايقات قوات الأمن أو من القبض عليهم.

وقالوا إنهم لم يبرحوا بيوتهم وضاق بهم الحال حتى كادوا يهلكون جوعا إذ عجزوا عن التوجه للمزارع للعمل أو إلى الأسواق وبرك صيد الأسماك بحثا عن الطعام أو حتى الذهاب إلى المساجد لأداء الصلاة.

موقف ميانمار

وتقول ميانمار إنها لم تكن الطرف البادئ في هذه الأزمة وإن جيشها شن عملية مشروعة للتصدي لتمرد عنيف من جانب أقلية الروهينغا التي يحُرم أغلب أفرادها من الجنسية.

وقال ميو نيونت المتحدث باسم حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تتزعمه سو كي "كان ذلك نشاطا ممنهجا من جانب جماعة بهدف حصول البنغاليين على الجنسية".

ويشير كثيرون من ميانمار التي يشكل البوذيون الأغلبية فيها إلى الروهينجا بلفظ "البنغاليين" الذي تعتبره الأقلية المسلمة تحقيرا لها يستخدم لوصف أفرادها بالمتسللين من بنغلادش.

الخوف من إيقاد الشموع

حوّل طوفان اللاجئين الهائل التلال في جنوب شرق بنغلادش إلى بحر لا نهاية له من الخيام بألوانها الأبيض والبرتقالي والأزرق. ويوطد سكان المخيم أنفسهم على البقاء لفترة طويلة.

وعلى مقربة من كوخ حميدة يحمل رجال من الروهينغا الطوب ويحفرون مراحيض بعمق أربعة أمتار ويعملون على تدعيم جوانب التلال الطينية بكتل متماسكة من التربة ويصلحون الأسوار لإعداد مدرسة جديدة تديرها إحدى الجمعيات الأهلية.

REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

وتنتشر في المنطقة قطع من الخشب وأعواد الخيزران وقطع من القماش المانع لتسرب الماء حيث يتم إرسال كثيرين من الوافدين الجدد لبناء أكواخهم.

وقالت حميدة إن حوالي 5000 من الروهينجا كانوا يعيشون في قريتها في شمال ولاية راخين حتى أغسطس/ آب الماضي. وعندما بدأت رحلة الهروب قبل حوالي شهرين لم يكن بالقرية التي احترقت أجزاء منها سوى نحو 100 فرد.

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كانت حميدة قد بقيت لأنها لم تكن تملك من المال ما يكفي تكاليف الرحلة إلى بنغلادش. وقالت إنها بعد شهور من الهجوم الأول تكررت دوريات قوات الأمن في قريتها وكانت تلقي في بعض الأحيان القبض على رجال من الروهينغا أو تطلب منهم أداء أعمال دون مقابل في مخيم قريب للجيش.

وقالت "في ميانمار إذا بدأ أطفالي يبكون ليلا لا أستطيع حتى إيقاد شمعة لأن الظلام حالك وإذا رأى الجيش أي ضوء يأتون ويقبضون عليك".

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير الأسبوع الماضي إن أكثر من نصف الوافدين الجدد "ذكروا أن أقاربهم الباقين في ميانمار يعتزمون أيضا الرحيل بسبب المخاوف المستمرة".

وقالت كارولين جلوك ممثلة المفوضية في المخيمات "الناس يقولون لنا... قالوا لي إنهم يشعرون بأنهم سجناء. لا يمكنهم مغادرة البيت والرجال لا يمكنهم الذهاب لصيد السمك وحظر التجول شديد الوطأة حتى أن هناك ساعات معينة فقط يمكنك فيها إيقاد نار".

ولم يرد المتحدث باسم سو كي على مكالمات متكررة طلبا للتعليق. وفي خطاب ألقته سو كي في سنغافورة يوم الثلاثاء قالت إن البلاد أتمت استعدادات لعودة اللاجئين غير أن من الصعب تحديد إطار زمني لذلك.

وأضافت "لابد أن تعيدهم بنغلادش. ولا يسعنا سوى الترحيب بهم على الحدود".