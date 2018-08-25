علماء في بلجيكا يبحثون عن متبرعين بـ "الفضلات"

يجري علماء في بلجيكا دراسات حول أمراض معينة تتطلب أن يتبرع أناس بفضلاتهم ويقولون إن تلك الأبحاث قد تنجح في إيجاد علاج لأمراض منها الشلل الرعاش والسرطان.
العلماء البلديكيون يبحثون عن أناس يرغبون في التبرع بفضلاتهم للمساعدة في دراسة بشأن أمراض مثل اضطرابات الأمعاء والحساسية والأمراض العصبية.
ويجري باحثون في مستشفى جامعة غنت عمليات زرع ميكروبات برازية في مرضى. فهم يستخرجون الميكروبات الجيدة أو (الميكروبات المتعايشة مع الإنسان)، وهي كائنات دقيقة تعيش في القولون، من متبرعين لنقلها إلى مرضى.
وقالت هانيلور هامرلينك، الباحثة في العلوم الطبية الحيوية، إنه بخلاف اضطرابات الأمعاء قد يثبت أن البراز مصدر لإيجاد علاج للعديد من الأمراض الأخرى بما فيها مرض الشلل الرعاش (باركنسون) أو السرطان.
وخلال السنوات العشر الماضية أظهرت دراسات عديدة وجود ارتباط إيجابي بين الخصائص العلاجية للبراز وعلاج الاكتئاب والسرطان والتوحد ومرض باركنسون والحساسية.
ويتعين أن يكون المتبرعون بصحة جيدة ليتسنى لهم المشاركة في الدراسة.
وفي البداية يجب عليهم ملء استبيان شامل والخضوع للفحص على مدى ثلاثة أشهر قبل أن يصبحوا مؤهلين للتبرع.
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