محكمة تشيلية تقضي بمصادرة 1.6 مليون دولار من ممتلكات "الديكتاتور" بينوشيه

أمرت المحكمة العليا في تشيلي بمصادرة أملاك بقيمة تتجاوز 1.6 مليون دولار وتعود "للديكتاتور" السابق أوغستو بينوشيه، الذي حكم البلاد بين عامي 1973 و1990، وذلك في إطار واحدة من أكبر قضايا الفساد التي هزت البلاد.

وجاء القرار النهائي في "قضية ريغز" بعد أن تم التحقيق في مساعدة بعض المسؤولين لبينوشيه على إخفاء جزء من ثروته في مصرف "ريغز" في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما ينص القرار على إعادة مبلغ 5 مليون دولار لعائلة بينوشيه بعد أن تمت مصادرتها عام 2004، وبذلك يكون قرار المحكمة قد سمح لأفراد عائلة " الديكتاتور" باسترداد الجزء الأكبر من ثروته.