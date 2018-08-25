بعد أربع سنوات من المحاولة المتكررة للحمل، اكتشف زوجان صينيان أن طريقتهم في محاولة إنجاب طفل لم تكن صحيحة مطلقاً.
زوجان صينيان لم يتمكنا من الإنجاب لمدة أربع سنوات بسبب طريقة خاطئة
زوجان صينيان لم يتمكنا من الإنجاب لمدة أربع سنوات بسبب طريقة خاطئة
ورغم حدوث اتصال جنسي متكرر بين الشريكين على مدى السنوات الأربعة، لم تتمكن الفتاة (24 عاماً) من الحمل من شريكها (26 عاماً). ليتبين في نهاية المطاف بعد الفحص الطبي أن الفتاة ما تزال عذراء وأن الشريكين لم يقوما إلا بالجنس الشرجي طيلة هذه السنوات.
وأدركت الأخصائية التي أشرفت على الفحص الطبي أن الزوجين يفتقدان للحد الأدنى المطلوب من الثقافة الجنسية وخاصة فيما يتعلق بجسد الأنثى. وقامت الطبيبة بشرح كيفية سير الاتصال الجنسي وأعطت الزوجين منشوراً توعوياً حول الموضوع. وبعد عدة أشهر أعلنت الفتاة أخيراً حملها بعد كل ذلك الانتظار.
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وأثارت هذه القصة الجدل حول نقص التوعية الجنسية في الصين، حيث يعتبر موضوع الجنس من المواضيع شبه المحظورة في المدارس الإعدادية والثانوية.
وكانت مجموعة من الطلاب الصينين قد احتجوا لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات تهدف لتسليط الضوء على المشكلة والعمل على التثقيف والتوعية الجنسية، كي لا تكون الأفلام الإباحية هي الوسيلة الوحيدة أمام الناس لسد الثغرات في معرفتهم عن الموضوع.
في عام 2015، أظهرت إحصائيات المركز الصيني لمكافحة الأمراض المنقولة جنسياً 115 ألف حالة من فيروس العوز المناعي البشري "HIV" وتتراوح أعمار المصابين بين 15 و24.
وقامت الحكومة بتوفير مراكز للفحص في الجامعات من أجل الكشف المبكر عن الأمراض الجنسية. إلا أن ذلك في نظر المعترضين لا يٌعتبر كافياً وأن التوعية الجنسية المبكرة هي السبيل الوحيد لضمان حياة جنسية آمنة ومستقرة للجميع.