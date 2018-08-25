هاتف نقال صيني بمواصفات سامسونغ "Galaxy note9" وبنصف السعر

طرحت شركة شياومي الصينية هاتفها الذكي الجديد ذو المواصفات العالية، وبسعر أرخص من أسعار أجهزة منافسة تحمل نفس المواصفات.
الهاتف الذي أطلق تحت علامة تجارية ويحمل اسم Poco F1 مزود بأحدث إصدار لشريحة سناب دراغون، من انتاج شركة كوالكوم الأمريكية، ويتميز ببطارية قوتها 4000 مل أمبير، 8 غيغابايت ذاكرة، وبحسب موقع gadgets.ndtv ففيه ذاكرة داخلية 64 غيغا بايت، ويمكن زيادتها بـ 256 غيغا بايت، مزود بكاميرتين خلفيتين، القوية فيها 12 ميغا بيكسل، وقوة الكاميرا الأمامية 20 ميغا بيكسل، ويعمل بنظام آندرويد، وهي بمجملها مواصفات هاتف سامسونغ الجديد Galaxy Note 9، وسعره لا يتجاوز نصف السعر، وهو ما سيجبر شركات الهواتف على إعادة النظر بأسعار منتجاتها
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